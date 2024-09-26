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Учеба

В Заречном школьников начали распускать на карантин

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В Заречном, как и в целом по Пензенской области, вырос уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Один из классов школы № 221 из-за этого уже закрыт на карантин.

В местной администрации уточнили, что в образовательных организациях ЗАТО болеют 10% учащихся и 12% воспитанников дошкольных учреждений.

В общей структуре зараженных 44% - дети до 17 лет, 56%, соответственно, взрослые.

Ранее глава Кузнецка Сергей Златогорский сообщил о всплеске ОРВИ в школе № 17. Он подчеркнул, что необходимо следить за уровнем заболеваемости и вовремя вводить карантины.

В Пензенской области за период с 16 по 22 сентября зарегистрировали 2 190 случаев ОРВИ (+33% к предыдущей неделе) и 161 - COVID-19 (+18).

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