Златогорский рассказал о всплеске ОРВИ в кузнецкой школе

23.09.2024 | 16:22

В Кузнецке поднялась заболевать ОРВИ. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказал глава города Сергей Златогорский на совещании в местной администрации.

По его словам, ситуация пока не критична, но уже есть всплески, например в школе № 17 болеют много детей.

«Поэтому входной контроль и активные проветривания, протирания и так далее», - озвучил план действий Златогорский.

Он подчеркнул, что необходимо следить за уровнем заболеваемости, чтобы вовремя вводить карантины.

«Важно не упустить ситуацию. Особенно в учебных заведениях, дошкольных и в школах», - отметил глава города.

Ранее стала известна дата старта отопительного сезона в Кузнецке. С 25 сентября решено подключать к ресурсу бюджетные учреждения: школы, детские сады, объекты здравоохранения. Это также связано с заболеваемостью.

«Давайте начинать, чтобы ребятишек не морозить. Единственное что - погода она такая, как-то надо будет регулировать, но такая возможность есть, тепловые пункты везде есть. Правильно сделаем, если будем запускаться чуть раньше, чем когда прижало, потому что мы, как правило, около недели все это отлаживаем», - добавил Сергей Златогорский.