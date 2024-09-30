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Общество

Еда как искусство: картина здорового тела вместе с «Караваном»

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Пензенская сеть магазинов «Караван» разработала серию завтраков, обедов и ужинов для здорового питания. Еда уложена в удобные боксы. Общая калорийность каждого не превышает 500 ккал.

Стоимость приемлемая - 169 рублей за один набор и 299 рублей за бокс, в который входят блюда из семги и форели.

«Представьте себе картину: стройная фигура, сияющая кожа, энергия бьет ключом. Хотите шедевр? Тогда забудьте про диеты-однодневки - это скетчи, наброски, которые быстро теряют свою привлекательность. Правильное питание (ПП) - вот искусство создания настоящего шедевра, вашего собственного», - отметила шеф-повар сети «Караван» Екатерина Проворнова.

Еда как искусство: картина здорового тела вместе с «Караваном»

Принцип ПП-меню от «Каравана» основан на осознанном подходе к своему телу и еде. Про голодание и сверхограничения при этом можно забыть. Правильное питание - это не спринт, а увлекательный марафон, в котором главное - получать удовольствие от процесса и научиться слышать сигналы своего организма. Никаких предложений типа «минус 5 кг за 5 дней». Тело мечты получают, если питание не становится сиюминутной диетой, а перерастает в образ жизни.

Еда как искусство: картина здорового тела вместе с «Караваном»

Серия завтраков, обедов и ужинов правильного питания от сети «Караван» - это:

Еда как искусство: картина здорового тела вместе с «Караваном»

- палитра вкусов: разнообразие - ключ к успеху; белки, жиры, углеводы - вот нужные «краски». Главное - соблюдать пропорции (примерно 30/30/40);

- вдохновение по расписанию: 3-5 приемов пищи в день, и каждый - сеанс творчества.

Небольшие порции через равные промежутки времени - залог того, что шедевр получится.

Еда как искусство: картина здорового тела вместе с «Караваном»

Порции должны быть умеренными, есть рекомендуется медленно, смакуя каждый кусочек, как делают истинные гурманы. Мозг должен успеть насладиться процессом и подать сигнал «стоп», когда картина будет завершена.

Еда как искусство: картина здорового тела вместе с «Караваном»

«Специально для серии ПП мы разработали запеканку из красной рыбы (горбуши и форели) с добавлением брокколи, стручковой фасоли, все это заливается яйцом, все это посыпается сыром и запекается. Подается с салатом из яблока, капусты и имбиря с нежной заправкой», - рассказала о содержимом одного из боксов Екатерина Проворнова.

Всего любителям здорового питания предложат 7 наборов, ассортимент будет расширен и дополнен сезонными блюдами. Здоровье и красивое тело привезут на дом: блюда ПП включены в меню сервиса доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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