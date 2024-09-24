В Пензе готовятся закрыть движение в районе улицы Ерик

24.09.2024 | 11:19

В Пензе приступили к реализации глобального проекта по реконструкции проезда под железнодорожными путями на улице Ерик. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

«Бьем подпорную стенку, проектный институт выполняет проект объездной железной дороги, она там же будет. Придется весь этот узел демонтировать вместе с железной дорогой», - сообщил министр.

Александр Гришаев назвал предварительный срок, когда будет закрыто движение.

«Посмотрим по готовности, где-то в конце октября - ноябре придется закрыть движение, но это еще не факт, как будут развиваться события», - отметил он.

Проект планируют реализовывать до 2027 года включительно. На него собираются выделить около 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что министерству цифрового развития, транспорта и связи региона поручено подготовить новую схему движения транспорта для микрорайона Маяк и города Заречного. Изменения будут действовать, пока идет реконструкция проезда.