Назван срок окончания реконструкции проезда под «мостом дураков»

21.01.2024 | 13:10

В Пензе начали поиск подрядчика, который займется реконструкцией проезда под железнодорожным мостом в районе улицы Ерик.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 1 млрд 829 млн рублей. Заявки на конкурс принимают до 29 января этого года.

Согласно проекту контракта, завершить реконструкцию должны до 20 мая 2027-го. Работы предполагается вести в две смены.

Ранее глава Пензы Александр Басенко заявил, что к преобразованию проезда, который в народе называют «мостом дураков», поскольку там часто застревают фуры, готовы приступить в 2024-м. Для этого городу выделят федеральные деньги (500 млн).

Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

В ноябре 2022 года глава минстроя области Александр Гришаев уточнял, что во время реконструкции развязки движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать, иначе обеспечить проведение работ будет невозможно. Совместно с РЖД изучался вопрос о так называемых окнах, поскольку трудиться на объекте можно будет только в отсутствие поездов. Как бы ни сложилась ситуация, для автомобилистов предусмотрят схему объезда.