Назван срок окончания реконструкции проезда под «мостом дураков»

В Пензе начали поиск подрядчика, который займется реконструкцией проезда под железнодорожным мостом в районе улицы Ерик.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 1 млрд 829 млн рублей. Заявки на конкурс принимают до 29 января этого года.
Согласно проекту контракта, завершить реконструкцию должны до 20 мая 2027-го. Работы предполагается вести в две смены.
Ранее глава Пензы Александр Басенко заявил, что к преобразованию проезда, который в народе называют «мостом дураков», поскольку там часто застревают фуры, готовы приступить в 2024-м. Для этого городу выделят федеральные деньги (500 млн).
Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.
В ноябре 2022 года глава минстроя области Александр Гришаев уточнял, что во время реконструкции развязки движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать, иначе обеспечить проведение работ будет невозможно. Совместно с РЖД изучался вопрос о так называемых окнах, поскольку трудиться на объекте можно будет только в отсутствие поездов. Как бы ни сложилась ситуация, для автомобилистов предусмотрят схему объезда.
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