В МЧС подвели итоги купального сезона в Пензенской области

27.09.2024 | 12:45

В Пензенской области подвели итоги купального сезона 2024 года. За период с 1 июня по 31 августа на водоемах обнаружили погибшими 20 человек, среди которых 4 ребенка.

Дети утонули в Сердобском, Бековском, Лопатинском и Кузнецком районах, уточнил заместитель руководителя регионального ГУ МЧС России Сергей Петрунин.

Все трагедии произошли при купании в необорудованных местах.

Говоря о причинах гибели людей, Петрунин указал на употребление спиртного перед заходом в воду. Что касается детей, то здесь основными факторами стали низкий уровень контроля со стороны родителей и неумение плавать.

В целом с начала года на водоемах Пензенской области зарегистрировано 28 происшествий, в которых погибли 26 человек, в том числе 5 детей.

Происшествий с маломерными судами не зарегистрировано, добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.