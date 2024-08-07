В Сердобском районе утонула 11-летняя девочка

07.08.2024 | 18:58

В среду, 7 августа, на водоеме в Пензенской области произошла очередная трагедия, которая унесла жизнь ребенка.

В селе Рощино Сердобского района во время купания в реке Сердобе утонула 11-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области, она была вместе с другими детьми, взрослые за ними не присматривали и рядом в момент ЧП их не оказалось.

Все случилось на не оборудованном для купания пляже.

В МЧС напомнили жителям Пензенской области: детей нельзя оставлять без присмотра даже на минуту, особенно в местах, где запрещено купаться.

В регионе это пятая по счету трагедия на воде, в которой погиб ребенок. 27 мая в Кузнецком районе в пруду между селами Никольское и Поселки утонула 14-летняя школьница. 7 июля из пруда в селе Сухановка Кузнецкого района достали тело 15-летнего подростка.

18 июля в Хопре погиб 15-летний купальщик. 19 июля в водоеме в Лопатинском районе 7-летний мальчик запутался в водорослях и погиб, отец тщетно пытался его спасти.