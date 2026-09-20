21 сентября в Пензенской области ожидается до +26 градусов

21 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +7...+12 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +21...+26.

К ночи на вторник прогнозируется +8...+13, осадки также не предвидятся.

В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Вечером он сменит направление и станет юго-восточным.

В народном календаре 21 сентября - Малая Пречистая, или Оспожинки. В старину считалось, что если в этот день стоит хорошая погода, то и вся осень будет такой же.