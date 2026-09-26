В Пачелмской участковой больнице меняют окна

В Пачелмской участковой больнице имени В. А. Баулина начались строительно-монтажные работы: в медучреждении заменят оконные блоки.

В областном министерстве здравоохранения подчеркнули, что это первый этап комплексного обновления здания.

Подрядная организация начала с демонтажа деревянных конструкций в административной части.

Медучреждение является структурным подразделением Башмаковской районной больницы. В последней сейчас ведется капитальный ремонт на 3-м этаже терапевтического корпуса. Он стартовал в июне и должен завершиться в конце октября этого года. На этаже намерены разместить отделение дневного стационара и палату реанимации и интенсивной терапии.

Ранее сообщалось о завершении ремонта в главном корпусе Башмаковской районной больницы.