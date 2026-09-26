Чтение любовных романов может снижать риск деменции

Читать бульварные романы и комиксы не стыдно, а полезно для психического здоровья. Об этом сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на исследование ученых из Кембриджского университета.

«Главное - получать удовольствие. И неважно, от какой именно литературы: детектив, фэнтези, комикс или роман про любовь (да-да, тот самый, с красавцем графом на обложке)», - подчеркнула она.

Дело в том, что чтение снижает уровень стресса: всего 5 минут с книгой уменьшают его на 20%. Кроме того, оно защищает мозг в старости - снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на 33%.

«Мозг меняется к лучшему, МРТ показывает: у читающих людей больше объем серого вещества и толще кора мозга в зонах, отвечающих за речь, обучение и самоконтроль», - пояснила врач.

Поэтому чтение особенно полезно детям. По результатам исследования с участием более 10 000 молодых людей, те, кто начал читать для удовольствия в детстве, лучше учатся, меньше нервничают и крепче спят. Чтение развивает память и языковые навыки.

«Организму не столь важно, что вы читаете. Главное - чтобы это было в радость», - заключила Зухра Павлова.