27 сентября в Пензенской области ожидается небольшой дождь

Общество

27 сентября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
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В воскресенье, 27 сентября, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на воскресенье термометры покажут +8...+13 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой дождь.

Днем синоптики обещают +17...+22. В ночь на понедельник похолодает до +4...+9 градусов, осадков не прогнозируется.

В народном календаре 27 августа - Воздвиженье. На Руси подмечали, что в этот день часто бывают небольшие утренние морозцы. Если же стояла ясная и теплая погода, ждали, что зима наступит поздно.

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