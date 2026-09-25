В минздраве объяснили позднюю доставку в регион вакцин от гриппа

Общество

В минздраве объяснили позднюю доставку в регион вакцин от гриппа
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В региональном минздраве объяснили, почему в этом году вакцина от гриппа поступила в Пензенскую область позднее, чем в прошлом. Если в 2025-м о завозе препаратов сообщили в середине августа, то в 2026-м только 18 сентября.

В ведомстве уточнили, что график и объемы отгрузок вакцины регулируются Минздравом РФ.

«Смещение дат первого транша связано со следующими объективными факторами:

- производственный цикл современных отечественных вакцин начинается только после официального утверждения Всемирной организацией здравоохранения актуального прогноза циркулирующих штаммов гриппа для Северного полушария;

- доставка многотысячных партий препарата в Пензенскую область требует строгого контроля температурного режима на каждом этапе транспортировки; все поступившие вакцины прошли обязательную многоступенчатую процедуру сертификации и проверки качества», - отметили в региональном министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что середина сентября - это не поздно, плановые сроки иммунизации населения будут соблюдены, у привившихся успеет выработаться иммунитет до сезонного подъема заболеваемости.

«Все полученные препараты уже распределены по медицинским учреждениям Пензы и области. Вакцинальная кампания стартовала 22 сентября, прививочные кабинеты в поликлиниках работают в штатном режиме», - заключили в минздраве.

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