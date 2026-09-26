Губернатор сообщил о планах переоснастить перинатальный центр

Общество

Губернатор сообщил о планах переоснастить перинатальный центр
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В сентябре в перинатальный центр областной больницы им. Н. Н. Бурденко поступило 5 стационарных аппаратов ультразвуковой диагностики на общую сумму около 18 млн рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Оборудование разместили в палатах интенсивной терапии для новорожденных. «Теперь, чтобы провести обследование, малышей не нужно транспортировать с этажа на этаж», - пояснил глава региона.

Также для перинатального центра закупили 2 реанимационные системы со встроенными аппаратами ИВЛ - для родового отделения и оперблока.

«Младенцы и их мамы должны получать качественную медицинскую помощь», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил о планах переоснастить перинатальный центр

Губернатор назвал охрану материнства и детства одним из безусловных приоритетов работы.

«В 2026 и 2028 годах в рамках нацпроекта «Семья» за счет средств регионального и федерального бюджетов планируем полностью переоснастить наш перинатальный центр новым оборудованием. На эти цели предусмотрен 381 млн рублей», - добавил он.

В 2025-м в медучреждении появились на свет 3 385 детей, за 8 месяцев 2026-го - 2 204.

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