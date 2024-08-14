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Общество

Губернатор назвал решение вернуть полосу с буквой А необдуманным

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании в правительстве поднял тему выделенной полосы для общественного транспорта, о возвращении которой на участке от ТЦ «Лента» до «Глобуса» 12 августа сообщили в минцифры.

Полосы с буквой А на этом участке дороги появились во второй половине июня. По замыслу они должны были повысить качество обслуживания пассажиров. Однако у автомобилистов новшество вызвало массу негативных отзывов из-за образовавшихся заторов.

В середине июля полосы для общественного транспорта постановили убрать. «По результатам мониторинга эффективность работы разметки оказалась незначительной. В связи с этим администрацией города Пензы совместно с ГБУ «Безопасный регион» принято решение о возвращении к прежней схеме организации дорожного движения с 22 июля», - поясняли в мэрии.

К 22-му числу убрали новые знаки, затем вернули прерывистую разметку.

Однако оказалось, что это не конец истории. 12 августа в минцифры сообщили, что «выделенная полоса на участке дороги от ТЦ «Лента» до «Глобуса» протяженностью около 4 км показала свою эффективность и планируется к вводу. Нововведение коснется 11 маршрутов общественного транспорта, которыми пользуются более 100 тысяч человек в день». Когда именно планируется вернуть полосы с буквой А, не уточнили.

К 18:00 12 августа информация из телеграм-канала минцифры была удалена.

Губернатор резко высказался по теме. «Серьезные выводы сделаны мной в отношении руководства и сотрудников Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. Ведомством озвучено в соцсетях громкое заявление о скором запуске выделенной дорожной полосы под общественный транспорт. Эта идея предварительно не обсуждалась ни со мной, ни с главой города, ни с жителями Пензы.

Такое решение нельзя принимать необдуманно. Ценой поспешности может стать транспортный коллапс на отдельных участках. Нужно хорошо просчитать все возможные варианты, провести опрос горожан, услышать мнение экспертов», - заявил он.

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