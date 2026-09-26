29 и 30 сентября в Пензе прогремят учебные взрывы

Во вторник и среду, 29 и 30 сентября, в Пензе под руководством оперативного штаба планируется проведение межведомственных антитеррористических учений, сообщили в областном управлении ФСБ.

Будут задействованы силы и средства, выделенные для борьбы с терроризмом.

«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - добавили в ФСБ.

Ранее стало известно, что с 7 по 9 октября в Пензенской области проведут штабную тренировку на тему организации и ведения гражданской обороны в современных условиях.

В ней будут участвовать органы управления, силы и средства территориальных органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также различные организации. В этот период состоится комплексная проверка готовности региональной и муниципальных систем оповещения населения.