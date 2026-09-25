В Пензенской области снизилось количество падений детей из окон

В 2026 году в Пензенской области зафиксировали 9 случаев падения детей с высоты (из окон, балконов, с крыши). Об этом PenzaInform.ru в пятницу, 25 сентября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Рябихина.

«7 человек были госпитализированы, 2 человека после осмотра были отпущены домой на амбулаторное лечение», - уточнила она со ссылкой на министерство здравоохранения.

В начале июня омбудсмен, анализируя статистику последних лет, констатировала, что число падений детей из окон в Пензенской области остается примерно одним и тем же из года в год.

«Вроде все предпринимаем, все делаем, но цифра падений с высоты у нас не падает. В 2024 году было 28 падений, в 2025 - 27. То есть она где-то в одном диапазоне. Притом что мы и с родителями разговариваем, и меры принимаем, но все равно остается», - отмечала Лариса Рябихина.

По ее словам, все беды с детьми происходят по недосмотру взрослых. Детский омбудсмен призвала родителей откинуть мысль о том, что с их малышами это никогда не случится. Окна должны быть оборудованы специальными запорными устройствами, и их нельзя держать открытыми, если дома ребенок.

«Какие бы мы законы и меры ни принимали, если не будет внимания со стороны родителей, будем получать печальные случаи», - предупредила Лариса Рябихина.