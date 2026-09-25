26 сентября в Пензенской области будет не более +21 градуса

26 сентября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +8...+13 градусов, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +16...+21, слабые осадки ожидаются лишь местами.

К ночи на воскресенье прогнозируется снова +8...+13 градусов.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием поля повышенного давления. Температурный режим в субботу и воскресенье сохранится в пределах климатической нормы.