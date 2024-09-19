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Общество

В пензенских троллейбусах появятся люди, которые все объяснят

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В Пензе пассажирам троллейбусов больше не придется ломать голову над тем, как оплатить проезд через валидатор, и терять деньги, многократно прикладывая карту в ожидании билета. Скоро на линии должны выйти люди, которые все объяснят. Но только на маршруты № 6 и 9.

В группе перевозчика во «ВКонтакте» появилась вакансия «Ассистент водителя троллейбуса». Сейчас идет набор сотрудников.

Обязанностью работника станет помощь людям в оплате проезда через терминал на поручне. Ассистенты будут выходить на линию в часы пик утром и вечером.

Ранее пассажиры жаловались, что не понимают, как работают новые терминалы. Устройства не выдают билеты, информация не высвечивается, а извещение о списании денег с карты приходит с задержкой. Из-за этого некоторые оплачивают проезд несколько раз.

Позже в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области объяснили, как пользоваться валидаторами правильно.

При этом подтвердить факт оплаты проезда, если зайдет контролер, можно, приложив банковскую карту к его считывающему устройству, а получить копию билета - в личном кабинете на bilet.nspk.ru.

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