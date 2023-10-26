Пензячка: В троллейбусе пассажиры платят через терминал несколько раз

26.10.2023 | 15:13

Пассажиры, решившие оплатить проезд в общественном транспорте с помощью карты, рискуют деньгами. Об этом в четверг, 26 октября, рассказала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» жительница Пензы.

По ее словам, в троллейбусе 7-го маршрута с номером 2326 размещены на поручнях аппараты бесконтактной оплаты проезда.

Пассажирка утверждает: инструкций к ним нет, терминал не выдает билетов, информация на нем не высвечивается, а извещение о списании с карты денег приходит с задержкой.

«Из-за этого многие пассажиры, в том числе и я, оплатили проезд неоднократно. По камерам это можно легко отследить, за день на уловку попадет не один человек», - описала горожанка проблему.

«Что это за обман и кто вернет нам излишне уплаченные деньги?» - задала она вопрос.

Ответ на него пока не поступил.