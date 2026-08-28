66% жителей ПФО готовы попробовать операции в цифровых рублях

Больше половины жителей Приволжского федерального округа готовы попробовать операции в цифровых рублях после начала его широкого использования с 1 сентября - таковы результаты опроса ВТБ *. 30% готовы сразу открыть счет, еще 36% - когда встретят такой способ оплаты в магазинах.

По мнению респондентов из ПФО, чаще всего цифровой рубль будет применяться для оплаты товаров и услуг (48% **), а также для платежей государству - налогов, пошлин, штрафов (46%). Еще 45% ожидают его использования для государственных выплат, 36% - для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов.

Среди главных преимуществ цифрового рубля жители ПФО чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи (62% **). 42% отметили, что деньги будут храниться на платформе Банка России, а доступ к счету можно будет получить из приложений разных банков. 29% указали на большую прозрачность государственных расходов, каждый пятый - на появление смарт-контрактов, 15% - на возможность быстрых переводов за границу.

70% жителей ПФО готовы получать зарплату в цифровых рублях, но только 18% - без всяких дополнительных условий. 45% рассчитывают на дополнительные бонусы или выгоды, а еще 7% - если так решит работодатель или государство.

Что касается смарт-контрактов, почти половине опрошенных интересны автоматически исполняемые сделки с участием государства, около трети - смарт-контракты между физлицами, а 27% - с участием бизнеса.

* Опрос проведен в августе 2026 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

** Можно было выбрать несколько вариантов ответа.