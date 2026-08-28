В Кузнецке активно работают над созданием променада в центре города

Общество

В Кузнецке активно работают над созданием променада в центре города
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В Кузнецке продолжается благоустройство центра города, где появится променад, проходящий через центральный парк «Нескучный сад», участки улиц Московской и Ленина.

Проект получил название «В Кузнецк - за мороженым», его реализуют на средства гранта в размере 99,5 млн рублей.

Сейчас активно идут работы в центральном парке. Специалисты готовят основания для игровых зон и катка, обустраивают пешеходные дорожки и прокладывают электросеть.

В Кузнецке активно работают над созданием променада в центре города

На время работ Нескучный сад не стали закрывать для посетителей.

В Кузнецке активно работают над созданием променада в центре города

«Уже выполнен демонтаж старого тротуара на улицах Московской и Ленина. Этой осенью здесь появится современное благоустроенное пространство: обновленный тротуар и новые малые архитектурные формы», - сообщил глава Кузнецка Виктор Агафонов в соцсетях.

В Кузнецке активно работают над созданием променада в центре города

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