В Кузнецке активно работают над созданием променада в центре города

В Кузнецке продолжается благоустройство центра города, где появится променад, проходящий через центральный парк «Нескучный сад», участки улиц Московской и Ленина.

Проект получил название «В Кузнецк - за мороженым», его реализуют на средства гранта в размере 99,5 млн рублей.

Сейчас активно идут работы в центральном парке. Специалисты готовят основания для игровых зон и катка, обустраивают пешеходные дорожки и прокладывают электросеть.

На время работ Нескучный сад не стали закрывать для посетителей.

«Уже выполнен демонтаж старого тротуара на улицах Московской и Ленина. Этой осенью здесь появится современное благоустроенное пространство: обновленный тротуар и новые малые архитектурные формы», - сообщил глава Кузнецка Виктор Агафонов в соцсетях.