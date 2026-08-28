29 августа пензенцев ждет день без осадков

В субботу, 29 августа, в Пензенской области будет малооблачно и без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на субботу будет +3...+8 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -0...-1 градуса.

Днем столбики уличных термометров покажут +15...+20.

В ночь на воскресенье в прогнозе +1...+6 градусов, по-прежнему местами заморозки и без осадков.

В народном календаре 29 августа - Ореховый Спас. На Руси подмечали: если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.