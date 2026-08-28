Пензенцы могут помочь тяжелобольному ребенку из Вадинска

В воскресенье, 13 сентября, жителей и гостей Пензы приглашают на благотворительное мероприятие по сбору средств в помощь ребенку из Вадинска, который страдает тяжелым генетическим заболеванием.

Оно пройдет в 15:30 в сквере у Спасского кафедрального собора (в районе памятника Матери).

В программе - мастер-классы, дворовые игры для детей, общение со священником, ярмарка и благотворительная лотерея.

Завершит мероприятие выступление музыкального коллектива «КвартОли Бэнд».

«Мероприятие организовано отделом по делам молодежи Пензенской епархии при участии православного волонтерского движения «За спасиБо», - сообщили в епархии.