Пассажирам троллейбусов объяснили, как не переплачивать с валидатором

31.10.2023 | 18:15

Во вторник, 31 октября, в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области объяснили, как пользоваться валидаторами, установленными в троллейбусах.

На минувшей неделе одна из пассажирок пожаловалась, что терминалы для безналичной оплаты проезда, закрепленные на поручнях, не выдают билеты.

Кроме того, после использования карты не сразу приходит сообщение о списании денег. Из-за этого некоторые по неведению прикладывают карту несколько раз, соответственно, столько же проходит оплата.

В министерстве подтвердили, что аппарат действительно не выдает чеки, но при желании билет можно получить в электронном виде.

Если вдруг в троллейбус войдут контролеры, у них будут специальные устройства, похожие на ридеры.

«К ним нужно приложить карту (банковскую или льготный проездной), и на экране высветится, оплачивал пассажир проезд или нет. Никаких чеков для доказывания факта проезда пензенцам не нужно. Они потребуются лишь тем пассажирам, которые оплачивают проезд наличными. Деньги принимает водитель автобуса, он же выдает чек. Сохранять его нужно до конца поездки в троллейбусе», - уточнили в ведомстве.