Оплату проезда в троллейбусе можно подтвердить без билета

18.09.2024 | 13:44

У пензенцев есть возможность подтвердить факт оплаты проезда в новых троллейбусах, если она проведена через валидатор бескондукторной системы, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В редакцию портала PenzaInform.ru написала пассажирка, которая оплачивает проезд в троллейбусах картой. «Прибор не дает билетиков. А если контролер? Как докажешь?» - такой вопрос волнует пензячку.

Ее обращение было направлено в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», и оттуда пришел ответ, подписанный директором Ларисой Панковой.

«По информации ООО «Пенза Карт», в случае оплаты проезда через валидатор бескондукторной системы оплаты проезда, который расположен на поручне в салоне транспортного средства, для подтверждения оплаты наличие бумажного билета не требуется.

По требованию работника перевозчика и (или) должностного лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты проезда, пассажиру необходимо приложить банковскую или транспортную карту к специальному валидатору контролера. На экране валидатора отобразится информация о количестве билетов, оплаченных по данной карте на рейсе», - говорится в документе.

Также пассажир может получить копию билета в личном кабинете на bilet.nspk.ru, сообщили в «Пенза Карт».