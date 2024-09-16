Златогорский осудил салюты в Кузнецке: «Дураков разве вылечишь?»

16.09.2024 | 19:29

Многих кузнечан возмущает, что в то время как люди сражаются и гибнут на спецоперации, в городе по вечерам продолжаются салюты. О ситуации доложили главе Сергею Златогорскому на планерке в понедельник, 16 сентября.

Чиновник отреагировал резко.

«Дураков разве вылечишь? Меня это тоже возмущает. Но это работа, наверное, полиции, которая имеет соответствующие полномочия составлять протоколы. Есть дебильноватая публика, прямо скажем, для которых все, что происходит: горе, беда, гибель, героизм, лишения - как-то мимо проходит, они на своей волне», - заявил он.

По мнению Златогорского, таких людей надо воспитывать. «Они все рядом находятся. Это чьи-то дети, чьи-то мужья, дочери тоже такие есть веселые. Вот и воспитывайте их. На конкретных примерах», - добавил он.

Запрет на использование пиротехники действует в регионе с 31 июля 2023 года. Нарушителям грозит штраф: для физических лиц 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц 10-50 тысяч, для юрлиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Исключение сделано для проведения салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных праздников, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Тем не менее в Пензе от салютов или фейерверков отказались и на День Победы, и на День России.

«Мониторинг общественного мнения показал, что многие жители отнеслись с пониманием к ситуации и поддержали предложение отказаться от дорогостоящего салюта в условиях СВО», - цитировала пресс-служба мэрии пояснение замглавы администрации Пензы Сергея Волкова.