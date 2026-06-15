В Никольском районе Пензенской области заметили рысь

Общество

В Никольском районе Пензенской области заметили рысь
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В фотоловушку сотрудников Никольского лесхоза попал хищник, занесенный в Красную книгу Пензенской области, - рысь, сообщили в региональном минлесхозе в понедельник, 15 июня.

Ведомство поделилось снятыми кадрами в своем телеграм-канале. «Рысь грациозно вышагивает по лесной дороге», - прокомментировали специалисты.

Численность рыси на территории Пензенской области увеличивается. До начала XXI века рыси встречались в лесах 14 районов области. В 2025-м в регионе насчитывалось 20-30 особей.

Рысь обитает в основном в лесных районах: Никольском, Сосновоборском, Кузнецком, Городищенском, Бессоновском и Лунинском.

В прошлом августе крадущуюся рысь сняли в Земетчинском районе, в апреле - у кормушки в природном заказнике «Ломовский», расположенном в Лунинском районе. Зимой того же года следы рыси были обнаружены в Мокшанском районе.

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