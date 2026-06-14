В Пензе 20 домов и детсад остались без горячей воды из-за аварии

Общество

В Пензе 20 домов и детсад остались без горячей воды из-за аварии
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Утром в воскресенье, 14 июня, около дома № 14 на улице Кулакова в Пензе прорвало трубу с горячей водой. В середине дня снабжающая организация приступила к ремонту.

На время работ отключена подача ресурса в 20 жилых домов:

- ул. Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;

- ул. Коммунистическая, 7, 7а;

- ул. Суворова, 125, 129, 131, 139;

- ул. Пушкина, 31;

- ул. Кулакова, 9, 11, 11а, 13, 15.

В зону отключения попал также детский сад № 123 (Суворова, 137).

Завершить работы планируют до конца дня.

«Просим соблюдать меры предосторожности: не приближайтесь к местам парения, лужам и разлитой воде, не заходите за ограждения ремонтных площадок, уступайте дорогу спецтехнике», - попросили ресурсники.

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