В Пензе продолжают капитально ремонтировать 3 учебных заведения

В Пензе продолжается капитальный ремонт гимназии № 13, главного корпуса колледжа архитектуры и строительства, а также социально-педагогического колледжа.

О ходе работ рассказали в областном минстрое.

Сейчас подрядчик утепляет фасад здания гимназии № 13. Внутри специалисты заняты шпаклеванием стен и их оштукатуриванием, а также устройством электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Параллельно идут демонтажные работы.

Ранее сообщалось, что ремонт в гимназии стартовал сразу после окончания учебного года. Из-за него в образовательном учреждении не организовали пункт ЕГЭ и пришкольный лагерь.

Работы рассчитаны на 2-летний цикл. Стоимость ремонта - 126 млн 105 тыс. 235,72 рубля, объект сдадут к августу 2027 года.

В главном корпусе колледжа архитектуры и строительства специалисты также занимаются утеплением фасада. На этажах укладывают плитку, штукатурят и шпаклюют стены, проводят электромонтажные работы.

Согласно плану, в колледже в этом году подрядчик должен выполнить внутреннюю и наружную отделку, заменить окна, отремонтировать входную группу, системы отопления, водоотведения, обновить кабельные системы. По данным портала госзакупок, работы обойдутся в 118 177 777 рублей.

«В социально-педагогическом колледже также продолжаются внутренние отделочные работы. Рабочие приступили к укладке плитки на этажах. Продолжаются электромонтажные работы. Параллельно ведутся кровельные работы. Выполняются подготовительные работы к утеплению фасада», - сообщили в минстрое.