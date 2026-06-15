Проспект Победы не восстановили к запланированному сроку

День России миновал, а появившиеся в начале мая провалы на проспекте Победы остались. Ресурсники планировали провести восстановительные работы, включая благоустройство, до 12 июня, но не успели.

В апреле в Пензе вышла из строя насосная станция в Цыганском Поселке - ее затопило. На откачку воды и замену оборудования ушло двое суток, в это время коллекторы работали в аварийном режиме. В итоге первым перестал функционировать тот, что проложен на улице Строителей.

Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом и стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой. Оба объекта Горводоканал планировал сделать до Дня России.

По состоянию на 14 июня, проезд по Лозицкой был открыт лишь частично. На проспекте Победы все провалы на прежних местах.

11 июня глава Пензы Олег Денисов выезжал на улицу Лозицкой и констатировал: «Подрядчик ресурсоснабжающей организации продвигается медленно: рабочих рук недостаточно, смена начинается поздно, заканчивается рано. Световой день позволяет трудиться с 7 утра до 8-9 вечера, а по факту на объекте работают с 9 до 5».

Он потребовал от Горводоканала срочно ускориться и пообещал, что если этого не случится, то будут приняты жесткие меры.