Проспект Победы не восстановили к запланированному сроку

Общество

Проспект Победы не восстановили к запланированному сроку
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День России миновал, а появившиеся в начале мая провалы на проспекте Победы остались. Ресурсники планировали провести восстановительные работы, включая благоустройство, до 12 июня, но не успели.

Проспект Победы не восстановили к запланированному сроку

В апреле в Пензе вышла из строя насосная станция в Цыганском Поселке - ее затопило. На откачку воды и замену оборудования ушло двое суток, в это время коллекторы работали в аварийном режиме. В итоге первым перестал функционировать тот, что проложен на улице Строителей.

Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом и стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой. Оба объекта Горводоканал планировал сделать до Дня России.

Проспект Победы не восстановили к запланированному сроку

По состоянию на 14 июня, проезд по Лозицкой был открыт лишь частично. На проспекте Победы все провалы на прежних местах.

Проспект Победы не восстановили к запланированному сроку Проспект Победы не восстановили к запланированному сроку

11 июня глава Пензы Олег Денисов выезжал на улицу Лозицкой и констатировал: «Подрядчик ресурсоснабжающей организации продвигается медленно: рабочих рук недостаточно, смена начинается поздно, заканчивается рано. Световой день позволяет трудиться с 7 утра до 8-9 вечера, а по факту на объекте работают с 9 до 5».

Он потребовал от Горводоканала срочно ускориться и пообещал, что если этого не случится, то будут приняты жесткие меры.

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