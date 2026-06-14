В УФНС предупредили о криминальной схеме с налоговыми декларациями

Общество

В УФНС предупредили о криминальной схеме с налоговыми декларациями
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Мошенники стали чаще применять схему с налоговыми декларациями. Об этом предупредили в региональном управлении ФНС России.

Аферисты звонят, представляются сотрудниками налоговых органов и сообщают, что для передачи декларации о доходах по форме 3-НДФЛ нужно продиктовать код из СМС.

Под таким предлогом они стремятся получить доступ к учетным записям на портале госуслуг и завладеть персональными данными. Если такое произойдет, мошенники смогут оформлять кредиты и совершать денежные переводы от имени жертвы.

«Сотрудники налоговых органов никогда не запрашивают личные данные, не требуют перевести деньги на карту, не просят перейти по подозрительным ссылкам и продиктовать коды из СМС или электронной почты», - напомнили в УФНС.

Сомнительные звонки следует сбрасывать, не вступая в диалог, а информацию - самостоятельно проверять через сервисы Федеральной налоговой службы. Также можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 8 (800) 222-22-22.

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