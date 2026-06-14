В городищенскую больницу поступило оборудование для оперблока

В операционном блоке Городищенской районной больницы появилось новое высокотехнологичное оборудование стоимостью более 3 млн рублей.

Универсальный хирургический стол предназначен для проведения широкого спектра вмешательств. Конструкция позволяет легко изменять положение пациента и надежно фиксировать его.

Благодаря плавной регулировке снижается физическая нагрузка медперсонала, так что врачи и медсестры могут сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на сложности с техникой.

«Мы продолжаем оснащать больницу всем необходимым, чтобы квалифицированная помощь в Городищенском районе была не только доступной, но и максимально комфортной как для пациентов, так и для врачей», - отметил главврач районной больницы Лев Умнов, его цитирует областной минздрав.

В прошлом году в РБ обновили оборудование в женской консультации. В подразделение завезли аппараты ЭКГ, кольпоскопы, систему ультразвуковой визуализации, фетальные мониторы, холодильники для хранения биоматериалов.