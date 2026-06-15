Стало известно, где в Пензе отключат свет 16 июня

Во вторник, 16 июня, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на острове Пески, на Шуисте, Бугровке, а также на улицах Гагарина, Володарского и М. Горького.

С 8:30 до 16:30 без света останутся:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные);

- ул. Бурденко/Лебедевская, 21/20;

- ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64;

- ул. Лебедевская/Бурденко, 42/45;

- ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20;

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Брянская, 15, 17, 19;

- ул. Будашкина, 1-18, 20, 21, 23-25, 27-32, 34, 36;

- пр-д Будашкина, 17, 19, 21, 23, 25, 26Б, 27-38, 40-42, 44-51, 53-56, 58, 60;

- ул. Гастелло, 72-82 (четные), 83-89, 91-93, 95-97, 99, 101-107, 109-111, 113-121 (нечетные);

- ул. Кольцова, 3, 9, 11, 15, 25, 27, 29;

- ул. Маресьева, 88-91, 94-112, 114-128;

- ул. Сурикова, 48-62 (четные), 63-66, 68, 69-89(нечетные), 103;

- ул. Челюскина, 43, 45, 47, 49, 51, 53-68, 70, 72, 74, 76, 76Б.

С 9:00 до 12:00 электричество не будет поступать в дома № 14 и 16 на улице Гагарина.

С 9:00 до 16:30 подачу приостановят по адресам:

- ул. Володарского, 31, 37, 38, 39, 40;

- ул. М. Горького, 38/45.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.