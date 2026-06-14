Отключения света в Пензе 15 июня: список адресов

В понедельник, 15 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Заводском районе, на острове Пески, на Шуисте, а также на улице Марата и в СНТ «Заря» в Согласии.

С 8:30 до 15:30 ресурс не будут подавать в дома № 17 на ул. Марата и 2/190 в СНТ «Заря» .

с 9:00 до 12:00 без света останутся:

- ул. Воровского, 25/11, 27, 29, 31;

- ул. Комсомольская, 25, 32;

- ул. Комсомольская/Беляева, 31/5;,

- ул. Литейная, 12, 14;

- ул. Литейная/Ударная, 10/1;

- ул. Литейная/Беляева, 16/10.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные);

- ул. Бурденко/Лебедевская, 21/20;

- ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64;

- ул. Лебедевская/Бурденко, 42/45;

- ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20;

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.