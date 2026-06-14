В регионе продолжается восстановление дороги Пенза - Кондоль

В регионе продолжается восстановление автодороги Пенза - Кондоль. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко у себя в канале в МАХ.

На этой же трассе в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован мост через Ардым.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приводятся в нормативное состояние 3 участка общей протяженностью почти 10 километров в селах Лебедевка и Ленино в Пензенском районе.

«Сейчас дорожники работают с грунтом, чтобы предотвратить его деформацию в случае промерзания, и выполняют укладку выравнивающего слоя асфальта», - уточнил Олег Мельниченко.

По его словам, на 2026 год запланировано обновление около 230 км автодорог регионального значения, еще 90 км отремонтируют на средства дорожного фонда Пензенской области. Треть общего плана уже выполнена.