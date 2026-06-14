В регионе продолжается восстановление дороги Пенза - Кондоль

Общество

В регионе продолжается восстановление дороги Пенза - Кондоль
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В регионе продолжается восстановление автодороги Пенза - Кондоль. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко у себя в канале в МАХ.

На этой же трассе в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован мост через Ардым.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приводятся в нормативное состояние 3 участка общей протяженностью почти 10 километров в селах Лебедевка и Ленино в Пензенском районе.

«Сейчас дорожники работают с грунтом, чтобы предотвратить его деформацию в случае промерзания, и выполняют укладку выравнивающего слоя асфальта», - уточнил Олег Мельниченко.

В регионе продолжается восстановление дороги Пенза - Кондоль

По его словам, на 2026 год запланировано обновление около 230 км автодорог регионального значения, еще 90 км отремонтируют на средства дорожного фонда Пензенской области. Треть общего плана уже выполнена.

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