15 июня в Пензенской области станет прохладнее

15 июня в Пензенской области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на понедельник будет +12...+17 градусов, осадки вероятны в большинстве районов.

Днем воздух разогреется до +21...+26, к ночи на субботу станет прохладнее - до +10...+15 градусов, местами пройдет дождь, не исключена гроза.

Утренний западный ветер в середине дня сменит направление и станет юго-западным со скоростью 7-12 м/с, а с вечера ослабеет до 6-11 м/с.

В народном календаре 15 июня - Вьюн Зеленый. Утренний туман предвещал ясную погоду, а духота на восходе - затяжное ненастье.