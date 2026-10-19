Пензенский опыт по семьесбережению отметили на федеральном уровне

Пензенский опыт по семьесбережению включат в федеральный реестр эффективных практик работы с семьями с детьми, которые нуждаются в помощи государства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В регионе активно развивают это направление при участии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам Олега Мельниченко, на федеральном уровне отметили проект областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов - выездной клуб сопровождения замещающих семей «МультСреда».

«Занятия для детей и родителей строятся на совместном просмотре добрых мультфильмов, посвященных дружбе и доверию. Организован выездной пункт социального проката книг, реабилитационного, развивающего и игрового оборудования», - написали губернатор в соцсетях.

Также была отмечена работа Регионального родительского комитета и Службы помощи родителям (они нацелены на профилактику и раннее выявление семейного неблагополучия), кризисного центра «Спасение Надежды» (организация выездной бригады и интернет-чата поддержки женщин в трудной жизненной ситуации).

«Наши практики помощи семьям, нуждающимся в особом внимании, могут быть полезны и для других регионов страны. Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, включающей создание удобных сервисов и площадок, входит в число задач нацпроекта «Семья», - подытожил Олег Мельниченко.