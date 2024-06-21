21.06.2024 | 10:37

На пятницу, 21 июня, и ночь на 22-е число в Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Причина - сильный ливень, который ожидается местами на территории региона.

В администрации Пензы просят водителей при выпадении обильных осадков не пытаться проехать подтопленные участки, а лучше вообще не садиться за руль. Пешеходам рекомендуют не спускаться в подземные переходы и укрываться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

В городе есть участки, которые скрываются под водой после каждого ливня. Так, 15 июня традиционно затопило проспект Строителей в районе торгового центра «Онежский». Этим и воспользовался мужчина в гидрокостюме, передвигавшийся на аквабайке. Он уверенно рассекал волны, создаваемые машинами, катался по «водоему» у «Онежского» и стал героем нескольких видео, которые затем попали в Сеть.

По прогнозу Приволжского УГМС, 21 июня в Пензенской области везде пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются ливни и гроза, возможен град. Будет дуть умеренный северный ветер, в некоторых районах порывы достигнут 15-20 м/с.

В МЧС России напомнили, как вести себя во время грозы. Тем, кто находится на улице, нужно укрыться в помещении (аптеке, магазине, кафе, подъезде), отключить мобильный и снять металлические украшения. Нельзя прятаться под деревьями.

Если гроза застала дома, необходимо закрыть окна и исключить использование электроприборов.

18 июня в селе Ульяновка в Кузнецком районе от удара молнии вспыхнул частный дом. В Заречном по той же причине сгорела техника и сломался лифт.

В начале июня жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.