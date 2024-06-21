Сетевое издание|18+|Пятница|21 июн 2024|12:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На пятницу, 21 июня, и ночь на 22-е число в Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Причина - сильный ливень, который ожидается местами на территории региона.

В администрации Пензы просят водителей при выпадении обильных осадков не пытаться проехать подтопленные участки, а лучше вообще не садиться за руль. Пешеходам рекомендуют не спускаться в подземные переходы и укрываться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

В городе есть участки, которые скрываются под водой после каждого ливня. Так, 15 июня традиционно затопило проспект Строителей в районе торгового центра «Онежский». Этим и воспользовался мужчина в гидрокостюме, передвигавшийся на аквабайке. Он уверенно рассекал волны, создаваемые машинами, катался по «водоему» у «Онежского» и стал героем нескольких видео, которые затем попали в Сеть.

По прогнозу Приволжского УГМС, 21 июня в Пензенской области везде пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются ливни и гроза, возможен град. Будет дуть умеренный северный ветер, в некоторых районах порывы достигнут 15-20 м/с.

В МЧС России напомнили, как вести себя во время грозы. Тем, кто находится на улице, нужно укрыться в помещении (аптеке, магазине, кафе, подъезде), отключить мобильный и снять металлические украшения. Нельзя прятаться под деревьями.

Если гроза застала дома, необходимо закрыть окна и исключить использование электроприборов.

18 июня в селе Ульяновка в Кузнецком районе от удара молнии вспыхнул частный дом. В Заречном по той же причине сгорела техника и сломался лифт.

В начале июня жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте