День города в Пензе отпраздновали больше 130 000 человек

В мероприятиях, посвященных 363-летию Пензы, приняли участие больше 130 000 человек. Такой итог подвел в воскресенье, 13 сентября, глава города Олег Денисов.

Торжества 12 сентября стартовали на площади Ленина в 10:00. Там же организовали концертную программу, а вечером, с 20:00 до 22:00, перед пензенцами выступит группа «Любэ». Другими площадками стали набережная реки Суры (у стелы «Росток»), Фонтанная площадь, скверы «Копилка пословиц», Давыдова, Белинского, Славы, «40 лет Победы», улица Московская.

«Спасибо жителям и гостям нашего города за улыбки, отличное настроение и бережное отношение к благоустройству», - отметил он.

Празднества обошлись без серьезных происшествий. Безопасность обеспечивали 330 сотрудников полиции, 20 сотрудников ОМОН и 150 общественников (народная дружина, отряды содействия полиции «Тигр» и самообороны).

Олег Денисов выразил благодарность сотрудникам учреждений культуры за организацию мероприятий, представителям бизнеса и работникам коммунальных служб - за качественные услуги и чистоту на улицах.

«Можно с уверенностью сказать - День города удался на славу!» - заключил градоначальник.

Фотоленту с праздника можно посмотреть здесь.