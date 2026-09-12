Эксперт отсоветовал покупать в кредит телефон

Финансист Кирилл Селезнев рассказал, что не имеет экономического смысла покупать в кредит товар, который либо не принесет дохода, либо не переживет срок погашения. Речь идет о еде в ресторанах, гаджетах, повседневных покупках.

«Еще одна категория - это отпуск, путешествия, свадьбы. Деньги будут быстро потрачены, позитивные впечатления продлятся недолго, но платеж с процентами растянется еще на месяцы или даже годы после поездки или события, и это будет негативно влиять на воспоминания и может даже разрушить быт и отношения в семье. Сюда же стоит отнести быстро устаревающую технику: смартфоны, гаджеты», - пояснил эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

По его словам, гаджеты теряют 30-40% стоимости в первый же год, кредит с процентами гасится дольше. Следовательно, переплата съест всю предполагаемую выгоду от покупки.

Селезнев отметил, что такие кредиты могут иметь накопительный эффект, привычка закрывать текущие траты с помощью займа или кредитки с льготным периодом быстро оборачивается попаданием в долговую спираль.

Даже один такой кредит способен сломать бюджет: людям приходится брать новые займы на погашение старых, долговая нагрузка растет, а качество жизни падает. В итоге все может завершиться банкротством.