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Общество

В прогнозе на 21 июня - ливни, гроза и град

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В пятницу, 21 июня, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Везде пройдет кратковременный дождь, местами прогнозируются ливни и гроза. Возможен град.

Будет дуть умеренный северный ветер, в некоторых районах его порывы достигнут 15-20 м/с.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на пятницу ожидается +14…+19 градусов и гроза.

Днем 21 июня воздух прогреется до +20…+25, местами - до +30. К ночи температура опустится до +11...+16 градусов.

В народном календаре 21 июня - Федор Колодезник. На Руси говорили: Федор Стратилат грозами богат. При этом народ подмечал, что гром и молния в этот день предвещали худую уборку сена. Если же гремело особенно сильно, ждали, что ненастье затянется надолго.

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