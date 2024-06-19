В Заречном от удара молнии сгорела техника и сломался лифт

19.06.2024 | 12:56

В Заречном грозовые разряды доставили жителям немало неприятностей. Об этом они рассказывают в местном Telegram-канале.

«Хотелось поинтересоваться у жителей города, особенно у тех, кто живет в районе музыкальной школы: у вас техника после грозы в порядке? У жителей Строителей, 10 и 12, посгорала бытовая техника от удара молнии», - написала горожанка.

Как выяснилось, проблема коснулась и других горожан. Один из них рассказал, что у него сгорели колонки и телеприставка, а в доме № 8 на улице Строителей сломался лифт.

«На Строителей, 12, от грозы и молнии вырубился телевизор минут на 5, потом включился», - поделился участник обсуждения.

Один из зареченцев запечатлел на видеокамеру молнии, сверкавшие именно в этом районе.

«Снимал с Ахунской, как раз била в район музыкальной школы», - уточнил он.

Подробное разъяснение дали в администрации закрытого города в среду, 19 июня.

«15 июня в дом на улице Строителей, 8, ударила молния. По состоянию на 19 июня лифт исправен. По вопросу сгоревших колонок и телеприставки обратитесь, пожалуйста, в свою управляющую компанию», - говорится в нем.

«Во время сильной грозы, которая проходит в непосредственной близости от дома, электроприборы стоит выключить. В противном случае скачки напряжения в электросети могут привести к порче бытовых приборов. Возможны также помехи в работе интернета и телевидения», - напомнила еще одна горожанка.

18 июня в селе Ульяновка Кузнецкого района от удара молнии загорелся частный дом. Огонь охватил площадь 80 кв. м. Его оперативно потушили 10 сотрудников МЧС, прибывших на трех спецмашинах. Никто из людей не пострадал.