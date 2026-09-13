В пензенской поликлинике № 2 работает новый ревматолог

В пензенскую поликлинику № 2 трудоустроилась врач-ревматолог Екатерина Кержинова.

«Мы рады приветствовать столь дефицитного специалиста в нашем коллективе. Молодые специалисты приходят со свежими знаниями современных клинических рекомендаций, что крайне важно для точной постановки диагноза», - рассказал главврач медучреждения Владимир Марков.

Ревматология - одно из самых востребованных направлений, особенно среди людей старшего возраста, отметили в областном минздраве. Своевременное обращение на прием помогает затормозить развитие хронических заболеваний и предотвратить наступление инвалидности.

В то же время врач узкого профиля - прежде всего консультант, поэтому сначала нужно обратиться к участковому терапевту. Он примет решение о выдаче направления при отсутствии эффекта лечения, для дообследования или уточнения диагноза.

С начала 2026 года коллектив Городской поликлиники стал больше на 24 сотрудника. Среди молодых специалистов врачи: терапевты, неврологи, ревматологи, офтальмологи и другие, сообщили в министерстве.