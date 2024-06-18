В Кузнецком районе от удара молнии загорелся дом

18.06.2024 | 16:22

Днем во вторник, 18 июня, в Кузнецком районе случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 13:45.

В селе Ульяновка от удара молнии загорелся частный дом, огонь охватил площадь 80 кв. м.

На место ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на 3 спецмашинах. Они оперативно потушили пламя. Никто из людей не пострадал.

Жителям региона напомнили, что при грозе необходимо закрывать окна, двери и дымоходы, отключать электроприборы.

В начале июня жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.