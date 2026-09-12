Благоустройство у храма в Заречном не получится завершить раньше срока

Общество

Благоустройство у храма в Заречном не получится завершить раньше срока
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Благоустройство территории у храма Серафима Саровского в Заречном идет про графику. Срок окончания работ - до 1 ноября.

Ранее глава закрытого города Алексей Костин сообщал, что обновление территории постараются закончить раньше. Благоустройство чиновник держит на личном контроле.

«Рабочие уже завершили укладку асфальта на 6 000 из 8 000 кв. м пешеходных дорожек, установили навесы и полукруглые арки, на которых скоро появятся качели, смонтировали основание для опор освещения и видеонаблюдения», - написал Костин в соцсетях.

Проект благоустройства, получивший название «Свет сквозь сосны», стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на него выделили деньги - 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

В июле на территории храма Серафима Саровского открыли 2 памятника: императору Николаю II и архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю.

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