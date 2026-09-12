Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 13 сентября

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 13 сентября
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В воскресенье, 13 сентября, в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 13-е число температура опустится до +6…+11 градусов, днем термометр покажет +15…+20.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в эти выходные погода в Пензенской области окажется неустойчивой, но температурный режим останется в пределах климатической нормы.

На предстоящей неделе ожидается по-осеннему пасмурная и прохладная погода, дневная температура будет около +17…+20 градусов.

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