Мошенники заманивают жертв перерасчетом коммунальных платежей

В России злоумышленники взламывают учетные записи мессенджеров, пользуясь схемой перерасчета коммунальных платежей, рассказали в МВД РФ.

Мошенники создают в мессенджере закрытую группу, пишут пользователям от имени энергосбытовой компании, сообщая о якобы положенном перерасчете. От жертвы требуется оперативно подтвердить опубликованные в группе данные. Как правило, это Ф. И. О. и дата рождения.

«Далее публикуется сообщение о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера», - рассказали правоохранители.

Такая атака нацелена на конкретного человека, а среди участников группы - боты, имитирующие реальных людей и создающие иллюзию живого диалога.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, правоохранители посоветовали сделать следующее:

- скрыть номер телефона и никнейм для повышения приватности;

- закрыть доступ к своим фото и видео;

- запретить пользователям ссылаться на себя при пересылке сообщений;

- отключить возможность добавления в неизвестные чаты.