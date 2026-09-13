В Кузнецке заложили первый камень храма Александра Невского

В субботу, 12 сентября, в Кузнецке заложили первый камень храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

Мероприятие состоялось на улице Московской, рядом с церковью Владимира Равноапостольного.

«Это знак преемственности поколений, уважения к нашей истории и духовным традициям. Имя Александра Невского прочно связано с защитой родной земли, с верностью долгу и служению Отечеству», - отметил глава Кузнецка Виктор Агафонов.

Он выразил надежду, что новый храм станет местом, где люди будут черпать силы, находить поддержку и объединяться ради добрых дел.

Сейчас в Кузнецком районе есть только одна церковь Александра Невского - в закрытом городке Кузнецк-8. Ее закончили строить для личного состава воинской части и местных жителей в 2007 году.