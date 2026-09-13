В кузнецкой детской районной больнице меняют лифт

В Кузнецкой детской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт. В начале сентября рабочие начали монтировать новый лифт в стационаре.

Имевшийся в медучреждении подъемник устарел и из-за сильного износа стал небезопасным. Больных возят с 1-го этажа, где находится приемное отделение.

«На третьем этаже расположена реанимация, поэтому исправная работа лифта критически важна для своевременной доставки маленьких пациентов в профильные отделения», - пояснила и. о. главврача больницы Галина Дерябина.

Капремонт позволит не только повысить уровень комфорта, но и обеспечить бесперебойную работу лечебного заведения, отметили в областном минздраве.

Основной этап работ в Кузнецкой детской ЦРБ закончился в июле.