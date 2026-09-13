Стало известно, где в Пензе отключат свет 14 сентября

На понедельник, 14 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Барковка, Маньчжурия, Заря-2 и Заводской район, отдельные дома на проспекте Строителей и улице Собинова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Барковка, 1, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17Б, 19, 21, 23;

- пр-д Барковка, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12а, 13, 15, 17;

- ул. Долгая, 1, 1а, 2, 2а, 2Б, 3, 3а, 3д, 4, 4а, 4д, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16а, 16в, 157, з/у 911.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1;

- ул. Буслаева, 8, 12, 14, 16, 16а, 16Б, 18, 26,28;

- 2-й пр-д Буслаева, 1, 1а, 14, 24, 26, стр. 39, 48, з/у: 22, 30;

- ул. Гвоздева, 2-4, 6-10, 12, 13,15, 17, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 40, 42, стр.: 49, 54, уч. 52, з/у 27;

- пр-д Гвоздева, 7, стр. 17 36, 38;

- 4-й Земляничный пр-д, з/у 22;

- ул. Фруктовая, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, стр. 37, 38, уч.: 6, 8, 10, з/у 4.

С 9:00 до 12:00 приостановится снабжение домов № 31, 33 и 35 на пр. Строителей и № 14 на ул. Собинова.

С 13:00 до 15:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Воровского, 17/11, 17а, 19, 21, 36;

- ул. Комсомольская, 15а, 17, 17а, 19/6, 19а, 26;

- ул. Леонова, 5/15, 9, 1/2;

- ул. Ударная, 2/8, 4, 10.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.